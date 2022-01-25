Мужчина залез на Крымский мост в Москве

В центре столицы мужчина забрался на конструкцию Крымского моста, он не выдвигает никаких требований, сообщил источник в экстренных службах города.

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«Неизвестный мужчина сидит на конструкции Крымского моста, на место происшествия прибыли спасатели», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что мужчина не заявил пока никаких требований. В пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ указали, что его заметила дежурная смена спасательной станции «Крымский мост». Они сейчас страхуют работу спасателей.

Между тем из-за мужчины на Крымском мосту образовалась пробка. Движение по мосту ограничено по трем полосам в сторону станции метро «Октябрьская», пробка растянулась на километр.