В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
30 минут назад

Мужчина залез на Крымский мост в Москве

В центре столицы мужчина забрался на конструкцию Крымского моста, он не выдвигает никаких требований, сообщил источник в экстренных службах города.

Мужчина залез на Крымский мост в Москве
Фото: ВЗГЛЯДВЗГЛЯД

«Неизвестный мужчина сидит на конструкции Крымского моста, на место происшествия прибыли спасатели», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что мужчина не заявил пока никаких требований. В пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ указали, что его заметила дежурная смена спасательной станции «Крымский мост». Они сейчас страхуют работу спасателей.

Между тем из-за мужчины на Крымском мосту образовалась пробка. Движение по мосту ограничено по трем полосам в сторону станции метро «Октябрьская», пробка растянулась на километр.

«В связи с инцидентом на Крымском мосту на внешней стороне Садового кольца перекрыто три полосы движения в сторону Ленинского проспекта из четырех. На месте работают оперативные службы города», – сообщил департамент транспорта Москвы.

Происшествия,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители