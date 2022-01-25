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50 минут назад

В российской многоэтажке взорвалась граната

Граната взорвалась в жилом доме в Арсеньеве в Приморском крае. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате происшествия погиб один человек.

В российской многоэтажке взорвалась граната
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, пострадали еще пять человек. В свою очередь, ТАСС сообщает о трех пострадавших.

Как пишет Telegram-канала Mash, взрыв произошел после драки — двое мужчин устроили конфликт на лестничной клетке шестого этажа. На звуки шума пришел их сосед с четвертого этажа, который крикну: «ошалел», после чего кинул в людей гранату.

На месте работают правоохранители и представители экстренных служб. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»), обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что 13 января москвич нашел мину времен ВОВ в квартире, которая досталась ему от родственников. В жилье пришлось вызвать саперов, которые осторожно изъяли снаряд.

Известно, бывший владелец жилища был сотрудником института истории РАН и писателем. Мина пролежала в помещении более 20 лет, однако как она попала к хозяину — неизвестно.

Происшествия,РАН,ИТАР-ТАСС,
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