Мужчину облили абсентом и подожгли в баре Петербурга

Официантка бара в Петербурге облила клиента абсентом и подожгла. В результате мужчина получил многочисленные ожоги, сообщает «Пятый канал».

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Как уточняется, мужчина заказал «экстрим-подачу» абсента, после чего на него выплеснули напиток.

«Ко мне подходит официантка, говорит: "Развернись". Я разворачиваюсь к ней. Она на меня выливает, прямо изо рта выпрыскивает абсент и моментально поджигает», – рассказал пострадавший.

Кроме того, клиент «Гадкого койота» отметил, что попытался потушить пламя, а официантка поняла, что происходит только через несколько секунд, после чего залила его шипучим напитком.

Как объяснила девушка, она и ранее регулярно делала такие представления, но сейчас «не знает, почему так получилось». Официантка принесла пострадавшему свои извинения.

В самом заведении после всего произошедшего мужчине предложили компенсацию в 100 тыс. рублей. Однако потерпевший заявил, что намерен «добиваться справедливости».