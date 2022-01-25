Ограбившего вдову Градского задержали в метро

Одного из подозреваемых в разбойном нападении на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко удалось задержать в столичном метро при помощи камер с системой распознавания лиц. Детали раскрыл источник РИА Новости в правоохранительных органах .

28-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов был задержан на станции метро «Менделеевская». Выяснилось, что ранее его судили за дачу взятки — в 2017 году мужчина работал продавцом в магазине и попался на продаже спиртного в ночное время. Чтобы избежать ответственности он предложил полицейскому взятку в размере 15 тыс. рублей, после чего был задержан, осужден и отправлен на один год в колонию.