Ограбившего вдову Градского задержали в метро

Одного из подозреваемых в разбойном нападении на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко удалось задержать в столичном метро при помощи камер с системой распознавания лиц. Детали раскрыл источник РИА Новости в правоохранительных органах.
28-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов был задержан на станции метро «Менделеевская». Выяснилось, что ранее его судили за дачу взятки — в 2017 году мужчина работал продавцом в магазине и попался на продаже спиртного в ночное время. Чтобы избежать ответственности он предложил полицейскому взятку в размере 15 тыс. рублей, после чего был задержан, осужден и отправлен на один год в колонию.
С 19 января 2022 года Жабборов находился в федеральном розыске по делу об ограблении Коташенко.
Напомним, что 16 января трое преступников инсценировали ДТП с машиной Коташенко, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой».