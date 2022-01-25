Полиция в Германии провела операцию из-за нетрезвых моряков из России

"После того как они, несмотря на неоднократные просьбы, отказывались надеть защитные маски, бодро употребляли пронесенные с собой алкогольные напитки и не обращали внимания на указания экипажа, капитан еще в воздухе вызвал федеральную полицию", - рассказал представитель ведомства, добавив, что трое из мужчин приставали к бортпроводницам.