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30 минут назад

Полиция в Германии провела операцию из-за 32 нетрезвых моряков из России и Украины

Немецкие полицейские провели масштабную операцию в аэропорту Франкфурта-на-Майне в связи с противоправными действиями группы из 32 нетрезвых моряков из России и Украины, сообщает Deutsche Welle.

Полиция в Германии провела операцию из-за нетрезвых моряков из России
Фото: Hannibal Hanschke/ReutersHannibal Hanschke/Reuters

Нарушители направлялись на родину рейсом из столицы Намибии Виндхука с пересадкой в Германии, уточнили в полиции.

"После того как они, несмотря на неоднократные просьбы, отказывались надеть защитные маски, бодро употребляли пронесенные с собой алкогольные напитки и не обращали внимания на указания экипажа, капитан еще в воздухе вызвал федеральную полицию", - рассказал представитель ведомства, добавив, что трое из мужчин приставали к бортпроводницам.

В отношении нарушителей были возбуждены административные дела, 13 из них пришлось заплатить до €530. Еще трое, обвиненные в домогательствах в отношении членов экипажа, заплатили €1030.

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