Мать попыталась отравить ребенка газом в Подмосковье

Жительница Королева пыталась убить своего полугодовалого сына из-за ссоры с сожителем. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По данным газеты, женщина поругалась с мужчиной по телефону и отправила ему СМС с текстом «сына ты больше не увидишь», после чего включила газ.

«МК» отмечает, что врачам удалось спасти и мать, и ребенка. Женщину госпитализировали.

Ранее в Башкирии 37-летний мужчина после ссоры с женой убил двоих детей и покончил с собой.