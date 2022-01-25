Мать попыталась отравить ребенка газом в Подмосковье

Жительница Королева пыталась убить своего полугодовалого сына из-за ссоры с сожителем. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным газеты, женщина поругалась с мужчиной по телефону и отправила ему СМС с текстом «сына ты больше не увидишь», после чего включила газ.
«МК» отмечает, что врачам удалось спасти и мать, и ребенка. Женщину госпитализировали.
Ранее в Башкирии 37-летний мужчина после ссоры с женой убил двоих детей и покончил с собой.
В полицию обратилась их мать, рассказав, что после ссоры ее муж уехал в неизвестном направлении на своей машине вместе с шестилетним сыном и годовалой дочерью. Спустя несколько часов всех их нашли мертвыми.