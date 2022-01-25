Находившаяся в федеральном розыске пара попалась из-за отсутствия масок

В московском метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в федеральном розыске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок". Инцидент произошел на станции "Котельники".

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Сотрудники столичного метрополитена остановили пассажиров, которые зашли в метро без маски. В ходе составления административного протокола выяснилось, что пара находится в федеральном розыске. Задержанными оказались граждане Белоруссии, разыскиваемые по статьям "кража" и "вождение в нетрезвом виде".

"После оформления нами административного материала дальнейшей судьбой нарушителей занимаются правоохранительные органы", - объяснил старший инспектор-контролер Михаил Мошко.

Ранее сотрудники полиции задержали порядка 15 человек на станции метро "Пушкинская" в Москве, которые планировали участвовать в шествии националистов "Русский марш".