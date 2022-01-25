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1 час назад

Спасение девочки с козырька балкона на 11-ом этаже сняли на видео

Школьницу, которая вылезла на козырек балкона на 11-ом этаже удалось спасти в Белгороде. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Губкина. Видео спасения публикует telegram-канал «Shot».

Сообщается, что руководил операцией начальник караула местной пожарной части, который одним из первых прибыл на место. Он смог уговорить девочку не прыгать и подвинуться к нему поближе за 10 минут . Шестиклассница была в шоковом состоянии и не могла ответить ни на один вопрос. Её удалось затащить обратно в квартиру.

По предварительной информации, у девочки есть особенности развития. На козырёк она вылезла одетой. Один ботинок упал вниз.

Происшествия,Видео,
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