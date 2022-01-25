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34 минуты назад

Два человека погибли в штольне шахты в Магаданской области

Два человека погибли при обрушении штольни шахты в Магаданской области. По предварительным данным, они могли нелегально добывать в штольне золото, сообщает региональный СУ СКР.

Штольня шахты обрушилась в Магаданской области
Фото: magadan.sledcom.rumagadan.sledcom.ru

Происшествие случилось в одной из штолен шахты бывшего рудника «Светлый». На мужчин рухнула горная порода. Тела уже извлечены из-под завалов.

Предварительно установлено, что 24 января 2022 года в одной из штолен шахты бывшего рудника «Светлый», расположенной в 18 км от Сусумана, в результате обрушения горной породы погибли двое мужчин, 1982 и 1995 годов рождения, — говорится в сообщении ведомства.

Для установления причины смерти назначена судебная экспертиза. По факту происшествия возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

На днях на шахте «Осинниковская» в Кузбассе в результате несчастного случая погиб горнорабочий. Он получил смертельную травму в очистном забое. В случае выявления нарушений прокуратурой будет принято решение о проведении мер реагирования для их устранения.

Ранее шахта в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области приостановила работу из-за сбоя вентилятора главного проветривания. Под землёй на момент инцидента находились 56 рабочих. Позже все горняки с шахты «Комсомолец» в Кузбассе были подняты на поверхность.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,СКР,
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