Убивших семью в Омской области подростков сняли на видео в зале суда

Куйбышевской районный суд Омской области отправил в СИЗО на два месяца 14-летнюю девочку и ее 17-летнего знакомого, которые признались в убийстве семьи из трех человек. Видео из зала суда публикует telegram-канал «Москва 24».

Сообщается, что подростков подозревают в убийстве с особой жестокостью двух и более лиц, в том числе малолетнего ребенка. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что тела 38-летнего мужчины, его 35-летней жены и их десятилетней дочери с ножевыми ранениями нашли в доме в селе Юрьевка 22 января. Двум детям удалось спастись, они убежали к соседям.