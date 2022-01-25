Мужчина за рулем легковушки врезался в стоявший на обочине автомобиль ДПС во время неудачного обгона. Видео публикует telegram-канал «Мослента».
На кадрах, снятых на видеорегистратор, можно увидеть, как автомобиль двигается по средней полосе. Во время плавного поворота водитель решил перестроиться на крайнюю полосу движения, на которой оказалась грузовая газель, которую в это время останавливали сотрудники ДПС. Во избежание столкновения с грузовиком, водитель съехал на обочину, где стоял автомобиль ДПС. Второй раз столкновения избежать не удалось. Информации о точном местоположении и точной дате произошедшего в Реутове ДТП не сообщается.