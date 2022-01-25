На кадрах, снятых на видеорегистратор, можно увидеть, как автомобиль двигается по средней полосе. Во время плавного поворота водитель решил перестроиться на крайнюю полосу движения, на которой оказалась грузовая газель, которую в это время останавливали сотрудники ДПС. Во избежание столкновения с грузовиком, водитель съехал на обочину, где стоял автомобиль ДПС. Второй раз столкновения избежать не удалось. Информации о точном местоположении и точной дате произошедшего в Реутове ДТП не сообщается.