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1 час назад

Киевская блогерша сбила мужчина на моноколесе. Видео

Киевская блогерша Мария Семенов, более известная как «Тишина» во время поездки на автомобиле с друзьями сбили мужчину, который ехал по дороге на моноколесе. Видео публикует telegram-канал «KIEVMAP».

На кадрах видно, как Мария выпивает алкогольные напитки вместе с другими пассажирами авто. Во время неудачного маневра на высокой скорости, водитель перестраивается на полосу рядом с тротуаром и, не успевая затормозить, сбивает курьера на моноколесе. Пострадавший сразу упал на асфальт, а автомобиль проехал еще несколько метров. По словам «Тишины» виновники ДТП договорились с курьером на месте и претензий мужчина не имеет.

Происшествия,Украина,Видео,
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