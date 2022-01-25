Киевская блогерша Мария Семенов, более известная как «Тишина» во время поездки на автомобиле с друзьями сбили мужчину, который ехал по дороге на моноколесе. Видео публикует telegram-канал «KIEVMAP».

На кадрах видно, как Мария выпивает алкогольные напитки вместе с другими пассажирами авто. Во время неудачного маневра на высокой скорости, водитель перестраивается на полосу рядом с тротуаром и, не успевая затормозить, сбивает курьера на моноколесе. Пострадавший сразу упал на асфальт, а автомобиль проехал еще несколько метров. По словам «Тишины» виновники ДТП договорились с курьером на месте и претензий мужчина не имеет.