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59 минут назад

7-летний мальчик провалился под лёд в Ленинградской области

Ребёнок 7 лет провалился под лёд в деревне Новосаратовка Всеволжского района Ленинградской области. Спастись мальчику не удалось, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ребенок провалился под лед в Ленинградской области
Фото: 47.mchs.gov.ru47.mchs.gov.ru

Происшествие случилось вечером 24 января. Ребёнок и его приятель гуляли у покрывшейся льдом реки Нева. Один из детей провалился под лёд и исчез, другой мальчик не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и представители экстренных служб. Спасатели продолжают искать тело погибшего ребёнка. Проверку по факту происшествия организовала прокуратура области. В ведомстве намерены оценить эффективность работы спасательных служб и действия родителей мальчика, уточняет РЕН ТВ.

Это уже второе за месяц резонансное происшествие в регионе, связанное с гибелью в водоёме. На Крещение 40-летняя жительница Гатчины погибла, решив искупать в не оборудованной для этого проруби. Она нырнула в воду, её унесло течением под лёд на глазах у мужа и 10-летнего сына. Тело женщины до сих пор не нашли.

Ранее в бассейне «Бригантина» санатория «Обские плёсы» в Алтайском крае 5 января утонул 12-летний мальчик, который находился на отдыхе вместе с родителями. В ходе расследования установлено: находясь в бассейне, подросток в какой-то момент скрылся под водой и больше не появлялся на поверхности.

Происшествия,МЧС,РЕН ТВ,
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