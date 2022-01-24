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46 минут назад

Бывшие офицеры ФСБ получили сроки за ограбление

Московский гарнизонный суд назначил шестерым бывшим офицерам ФСБ и их сообщникам от восьми до 10 лет колонии за ограбление бизнесмена на территории банка «Металлург». Об этом в понедельник, 24 января, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Бывшие офицеры ФСБ получили сроки за ограбление
Фото: пресс-служба Московского гарнизонного военного суда / РИА Новостипресс-служба Московского гарнизонного военного суда / РИА Новости

Ранее суд признал фигурантов виновными. Затем инстанция приговорила бывших сотрудников управления «К» ФСБ Александра Карелина и Артура Власова к восьми и 10 годам лишения свободы соответственно. Бойцов спецгруппы «Альфа» Романа Оболенского, Владимира Урусова — к девяти, а их бывшего коллегу Хетага Маргиева — к восьми с половиной годам лишения свободы. Спецназовца из «Вымпела» Дмитрия Капышкина — к восьми годам лишения свободы, а налоговика Дмитрия Чуквина и безработного Дмитрия Казанцева — к восьми и девяти с половиной годам лишения свободы.

Кроме того, суд взыскал с экс-офицеров ФСБ 81 миллион рублей в пользу предпринимателя, у которого они ранее похитили деньги.

Ранее сообщалось, что разбойное нападение произошло 10 июня 2019 года. Обвиняемые замаскировали преступление под оперативные мероприятия. В тот день частные инкассаторы подъехали на бронированной машине к московскому офису банка «Металлург». Там они должны были передать деньги предпринимателю Александру Юмаранову. Когда сумка с деньгами оказалась у него, силовики ворвались в помещение банка с оружием и в полном обмундировании, прокричали «Руки за спину!». Они напали на Юмаранова, забрали у него 136 миллионов рублей и скрылись.

Происшествия,Владимир Урусов,Роман Оболенский,Александр Карелин,КБ "Металлург",ФСБ,ИТАР-ТАСС,
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