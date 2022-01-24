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13 минут назад

В Тюменском училище майор умер после драки с курсантом

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) майор скончался после драки с одним из курсантов. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

Майор умер после драки с курсантом в училище
Фото: WikipediaWikipedia

По сведениям источника, инцидент произошел в вечернее время 22 января. В ходе конфликта курсант 4-го курса, 24-летний прапорщик, ударил кулаком по лицу 34-летнего майора, в результате чего тот потерял сознание. Пострадавший был доставлен в местную клиническую больницу для установления диагноза, однако утром следующего дня умер, не приходя в сознание.

Официально ведомства пока не подтверждают эту информацию. В ОКБ № 2 изданию подтвердили, что 22 января к ним поступил пациент с травмой головы, который скончался на следующий день.

В Свердловской области ранее за двое суток при странных обстоятельствах погибли двое солдат.

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