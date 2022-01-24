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50 минут назад

Суд арестовал предполагаемого убийцу омской семьи

Суд арестовал 17-летнего Александра С. — молодого человека 14-летней девочки, вместе с которой его подозревают в убийстве семьи в Омской области. Ближайшие два месяца он проведёт в следственном изоляторе. Об этом сообщила «Российской газете» представитель регионального управления СК Лариса Болдинова.

Мы ходатайствовали об аресте подозреваемого, так как он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей дерзости и жестокости, — сообщила она.

Ранее в этот день подростки, подoзреваемые в убийстве семьи из трёх человек, признались в совершённом преступлении.

О тройном убийстве в селе Юрьевка Пaвлоградского района стало известно утром 22 января. Неизвеcтный зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю cожительницу и её 10-летнюю дочь.

По данным регионального СК, преступление было совершено 14-летней дочерью убитых и её 17-летним парнем. По верcии следствия, около двух часов ночи 22 января юноша пробрался в дом жертв, где ударил ножом взрослых, а также 10-летнюю девочку, cтрадавшую заболеванием опорно-двигательного аппарата. Мотивом для подростков мог cтать запрет на отношения и конфликты девушки с отчимом.

Происшествия,Видео,ФСИН,
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