Появилось новое видео похищения жены бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой

Вооруженные люди в гражданской одежде и в масках, похитившие Зарему Мусаева, жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, попали на видео у подъезда ее дома в Нижнем Новгороде. Новое видео опубликовал Telegram-канал «Комитет против пыток» (в 2015 году внесен Минюстом в реестр иноагентство и был ликвидирован, в настоящее время работает под тем же названием без образования юрлица).

На опубликованных кадрах видно, как группа мужичин ведет Мусаеву босиком по снегу. На ногах женщины только капроновые колготки.