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1 час назад

Жительница Крыма скинула 8-летнюю дочь с четвертого этажа - СМИ

Главк Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по факту убийства восьмилетней девочки в поселке Новый Свет. Об этом сообщает MK.RU.

Мать сбросила с четвертого этажа восьмилетнюю дочь в Крыму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По подозрению в совершении этого преступления задержана мать девочки. Уточняется, что дело находится на особом контроле у прокурора Крыма Олега Камшилова.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев, мать ребенка якобы страдает шизофренией. По информации жителей села, женщина сбросила свою дочь с четвертого этажа. Девочка получила тяжелые травмы, в результате которых скончалась.

Ранее в августе прошлого года жительница Стерлитамака выкинула из окна роддома ребенка соседки по палате. Как сообщалось в Сети, пациентка родильного отделения №1 взяла малыша соседки по палате и швырнула его в окно с третьего этажа. От полученных травм младенец скончался.

При этом мама погибшего малыша смогла простить женщину, отнявшую жизнь ее ребенка, она объяснила, что «Володя (сын - Прим. ред.) про большую и искреннюю любовь. Зло злом не победить».

Происшествия,Олег Камшилов,СКР,
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