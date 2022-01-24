Мать сбросила с четвертого этажа восьмилетнюю дочь в Крыму

Главк Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по факту убийства восьмилетней девочки в поселке Новый Свет. Об этом сообщает MK.RU.

По подозрению в совершении этого преступления задержана мать девочки. Уточняется, что дело находится на особом контроле у прокурора Крыма Олега Камшилова.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев, мать ребенка якобы страдает шизофренией. По информации жителей села, женщина сбросила свою дочь с четвертого этажа. Девочка получила тяжелые травмы, в результате которых скончалась.

Ранее в августе прошлого года жительница Стерлитамака выкинула из окна роддома ребенка соседки по палате. Как сообщалось в Сети, пациентка родильного отделения №1 взяла малыша соседки по палате и швырнула его в окно с третьего этажа. От полученных травм младенец скончался.