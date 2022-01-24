В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
2 часа назад

Мужчина выстрелил из травмата в московского адвоката

Мужчина выстрелил в своего соседа, адвоката Александра Комиссарова из травматического пистолета. Об этом пишет РЕН ТВ.

Мужчина выстрелил из травмата в московского адвоката
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, инцидент произошел прямо на дороге в деревне Никольское под подмосковным Солнечногорском. Мужчину госпитализировали в больницу с ранением в живот. Пострадавший рассказал, что встретился со своим соседом из-за того, что тот оскорблял сына Комиссарова. Во время встречи мужчины вели диалог на повышенных тонах, в результате чего агрессор достал пистолет и произвел выстрел в своего оппонента.

Полицейские задержали стрелявшего, который после совершенного преступления попытался скрыться. Его машину удалось перехватить на Ленинградском шоссе. Известно, что адвокат и его соседи неоднократно жаловались на буйного соседа и называли его неадекватным.

Ранее россиянин поругался с женой и выстрелил в нее из самодельного пистолета.

Последние новости
Происшествия,Александр Комиссаров,РЕН ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители