Мужчина выстрелил из травмата в московского адвоката

Мужчина выстрелил в своего соседа, адвоката Александра Комиссарова из травматического пистолета. Об этом пишет РЕН ТВ.

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По данным источника, инцидент произошел прямо на дороге в деревне Никольское под подмосковным Солнечногорском. Мужчину госпитализировали в больницу с ранением в живот. Пострадавший рассказал, что встретился со своим соседом из-за того, что тот оскорблял сына Комиссарова. Во время встречи мужчины вели диалог на повышенных тонах, в результате чего агрессор достал пистолет и произвел выстрел в своего оппонента.

Полицейские задержали стрелявшего, который после совершенного преступления попытался скрыться. Его машину удалось перехватить на Ленинградском шоссе. Известно, что адвокат и его соседи неоднократно жаловались на буйного соседа и называли его неадекватным.

Ранее россиянин поругался с женой и выстрелил в нее из самодельного пистолета.