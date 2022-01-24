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48 минут назад

Ссора туристов в отеле на популярном курорте обернулась перестрелкой

В результате стрельбы в роскошном пятизвездочном отеле в популярном мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен двое канадских туристов погибли, еще один — тяжело ранен. Об этом пишет The Guardian.

Ссора на популярном курорте обернулась перестрелкой
Фото: ReutersReuters

В пятницу, 21 января, в отеле Xcaret Hotel между группой туристов из Канады и неизвестным мужчиной вспыхнула ссора — позже конфликт обернулся перестрелкой. По данным сотрудников службы безопасности, нападение на канадцев было спланировано.

В прокуратуре штата Кинтана Роо отметили, что один из погибших туристов имел судимость по таким преступлениям, как незаконный оборот наркотиков и использование ложного имени. Второй путешественник, скончавшийся от полученных травм в больнице, по словам государственного прокурора, «считался самым опасным человеком в Канаде».

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В настоящее время полиция разыскивает нападавшего — его фото с камер видеонаблюдения были распространены в социальных сетях: мужчина, одетый в серый спортивный костюм и размахивающий пистолетом, после происшествия скрылся с территории отеля.

В декабре 2021 года на популярном мексиканском курорте Канкун туристы были вынуждены спасаться бегством с пляжа, когда боевики на гидроциклах атаковали побережье, устроив перестрелку. После, по сообщениям очевидцев, преступники бросили водные мотоциклы, переоделись в обычную одежду и скрылись.

Происшествия,The Guardian,
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