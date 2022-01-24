Ссора на популярном курорте обернулась перестрелкой

В результате стрельбы в роскошном пятизвездочном отеле в популярном мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен двое канадских туристов погибли, еще один — тяжело ранен. Об этом пишет The Guardian.

Фото: Reuters Reuters

В пятницу, 21 января, в отеле Xcaret Hotel между группой туристов из Канады и неизвестным мужчиной вспыхнула ссора — позже конфликт обернулся перестрелкой. По данным сотрудников службы безопасности, нападение на канадцев было спланировано.

В прокуратуре штата Кинтана Роо отметили, что один из погибших туристов имел судимость по таким преступлениям, как незаконный оборот наркотиков и использование ложного имени. Второй путешественник, скончавшийся от полученных травм в больнице, по словам государственного прокурора, «считался самым опасным человеком в Канаде».

В настоящее время полиция разыскивает нападавшего — его фото с камер видеонаблюдения были распространены в социальных сетях: мужчина, одетый в серый спортивный костюм и размахивающий пистолетом, после происшествия скрылся с территории отеля.