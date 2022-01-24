Убившая семью девочка назвала причину расправы над сестрой

Девочка, которая причастна к убийству семьи в поселке Юрьевка Омской области, на допросе объяснила причину расправы над сестрой-инвалидом. Как сообщает RT, мотивом стало нежелание подростка ухаживать за больной родственницей после смерти родителей.

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«Сестру убили, чтобы она не мешала мне жить», — заявила следователям подозреваемая.

Отмечается, что угрызениями совести по поводу произошедшего подросток не страдает. На первом допросе следователей насторожило спокойствие подростка во время ее рассказа о нападении на семью. Кроме того, иногда ей даже было весело. Эти детали и навели следователей на мысль о причастности несовершеннолетней к убийству семьи.

Также известно, что девочка не ладила с отчимом. Он заставлял заниматься ее хозяйством, что ей не нравилось, а также припугнул ее парня тюрьмой «за совращение малолетних».

Напомним, что утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области были обнаружены убитыми три человека – двое взрослых и 10-летняя девочка с инвалидностью. Еще двое детей, 14-летняя девочка остались в живых.