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1 час назад

Убившая семью девочка назвала причину расправы над сестрой

Девочка, которая причастна к убийству семьи в поселке Юрьевка Омской области, на допросе объяснила причину расправы над сестрой-инвалидом. Как сообщает RT, мотивом стало нежелание подростка ухаживать за больной родственницей после смерти родителей.

Убившая семью девочка назвала причину расправы над сестрой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сестру убили, чтобы она не мешала мне жить», — заявила следователям подозреваемая.

Отмечается, что угрызениями совести по поводу произошедшего подросток не страдает. На первом допросе следователей насторожило спокойствие подростка во время ее рассказа о нападении на семью. Кроме того, иногда ей даже было весело. Эти детали и навели следователей на мысль о причастности несовершеннолетней к убийству семьи.

Также известно, что девочка не ладила с отчимом. Он заставлял заниматься ее хозяйством, что ей не нравилось, а также припугнул ее парня тюрьмой «за совращение малолетних».

Напомним, что утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области были обнаружены убитыми три человека – двое взрослых и 10-летняя девочка с инвалидностью. Еще двое детей, 14-летняя девочка остались в живых.

Сперва выжившая девочка заявила, что ей удалось «спастись» от «бородатого убийцы» с «морщинистым лицом», однако позднее следователи выяснили, что девушка сама подговорила своего 17-летнего парня «разобраться» с матерью, отчимом и сестрой-инвалидом, за которой ей не хотелось ухаживать.

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