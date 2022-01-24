В Сети опубликовали видео с ожившим мертвецом в морге

В Сети опубликовали видео с ожившим мертвецом в тверском морге. Появилось оно в телеграм-канале "Выпускайте Кракена!". На кадрах видны два стола с телами двух людей, накрытыми простынями. Неожиданно из-под одной из простыней появляется рука человека и стягивает ткань с тела. Затем мужчина пугающими движениями медленно встает со стола и смотрит в сторону.Автор публикации написал под видео, что у сотрудников ночной смены тверского морга "было веселое утро".

Появилось несколько версий происходящего. Среди них: понедельник, 7 утра, пора вставать на работу; "Омикрон" запустил зомби-апокалипсис; кто-то слишком лихо праздновал Новый год; очередной фейк с целью рекламы чего-либо".

В то же время, как сообщает РИА Новости, сотрудники моргов Твери не подтвердили информацию об ожившем трупе, а также не смогли по размещенному видео определить, в каком учреждении города это могло произойти.

"По антуражу что-то мы не узнаем, чей этот морг. Не первый городской точно. Вообще, покойники не лежат на столах покрытые простынями. На столы кладутся уже на вскрытие. Так что мы думаем, что это все выдумки", – заявили в морге больницы №1 Твери.