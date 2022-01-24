На Алтае родители выгнали ребенка голым на мороз

В селе Селезнево Алтайского края родители выгнали шестилетнего сына голым на мороз. Об этом рассказали паблик «Barnaul 22» и «Комсомольская правда».

Фото: ТАСС ТАСС

По данным паблика, местная жительница шла мимо дома этой семьи и услышала плач ребенка. Она зашла за ограду и увидела мальчика - голого и босого зимой на улице. Женщина сняла это на видео и поделилась историей в соцсетях.

Односельчане рассказали, что в этой семье трое детей, их уже дважды забирали, но они вновь оказывались у матери.

«Это методы воспитания у них такие, сто раз опеку вызывали на них, и все без толку. <…> Столько на них (семью) жалоб, ждут беды что ли, эта опека?» - заявили местные жители.

В администрации Шелаболихинского района, где находится село, заявили, что меры по обеспечению безопасности детей уже приняты, их забрали из семьи. Документы на лишение родителей родительских прав с августа 2021 года находятся на рассмотрении в суде.

Прокуратура Алтайского края начала проверку. Прокуроры дадут оценку работе органов опеки и тому, как родители исполняли свои обязанности по воспитанию.

Также проверку начало региональное управление Следственного комитета (СК) РФ.

«КП» отмечает, что на морозе оказался старший из детей (ему еще нет семи лет), у него есть два брата, одному из которых пять лет, а другому - около года. По данным газеты, семья характеризуется как «неблагополучная, пьющая».