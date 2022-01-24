Бойцы ММА подрались на улице и попали на видео

Бойцы ММА устроили бой на улице. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры.

Владислав Ковалев и Зелимхан Юсупов сразились друг с другом на улице, рядом с остановкой общественного транспорта. При этом ни присутствовавшие при инциденте знакомые спортсменов, ни его невольные свидетели не попытались разнять дерущихся. Уличный поединок завершился победой Ковалева.