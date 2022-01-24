Бойцы ММА подрались на улице и попали на видео

Бойцы ММА устроили бой на улице. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры.
Владислав Ковалев и Зелимхан Юсупов сразились друг с другом на улице, рядом с остановкой общественного транспорта. При этом ни присутствовавшие при инциденте знакомые спортсменов, ни его невольные свидетели не попытались разнять дерущихся. Уличный поединок завершился победой Ковалева.
Как уточняет телеканал, противник Ковалева напал на него без всякой причины, бойцу пришлось ответить.