«Роман никому из детей не отец. Старшая от одного — его никто не видел ни разу, но после случившегося появился, все были в шоке, потому что были уверены, что женщина сама не знает, от кого девочка. Младшие — от моего соседа, с кем она прожила 8 лет в гражданском и 2 года назад ушла к Бережному. Жили они вместе недолго, пару лет с небольшим. Кристина скучала по отчиму, который был у матери до Бережного. Он часто их забирал на выходные, своих младших и ее. Летом на лавочке, в гостях у неродной бабушки, она говорила, как хотела бы вернуться и жить с «папой», что если бы мама попросила прощения, он бы их принял назад, а то нынешний отчим с мамой уже достали руганью, и он заставлял заниматься ее большим хозяйством, чего она не любила. Обида на маму была, что ушла от предыдущего, он воспитывал ее с четырех лет, она любила отчима, а последнего сразу в штыки приняла», — рассказала она.