Задержанные в Омской области подростки признались в убийстве семьи
Знакомая 14-летней девочки Кристины (имя изменено – прим. «Газеты.Ru»), убившей вместе со своим 17-летним парнем собственную маму, отчима Романа Бережного и сестру, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что нового отчима подросток восприняла «сразу в штыки». По ее словам, он часто ругался с матерью девочки.
«Роман никому из детей не отец. Старшая от одного — его никто не видел ни разу, но после случившегося появился, все были в шоке, потому что были уверены, что женщина сама не знает, от кого девочка. Младшие — от моего соседа, с кем она прожила 8 лет в гражданском и 2 года назад ушла к Бережному. Жили они вместе недолго, пару лет с небольшим. Кристина скучала по отчиму, который был у матери до Бережного. Он часто их забирал на выходные, своих младших и ее. Летом на лавочке, в гостях у неродной бабушки, она говорила, как хотела бы вернуться и жить с «папой», что если бы мама попросила прощения, он бы их принял назад, а то нынешний отчим с мамой уже достали руганью, и он заставлял заниматься ее большим хозяйством, чего она не любила. Обида на маму была, что ушла от предыдущего, он воспитывал ее с четырех лет, она любила отчима, а последнего сразу в штыки приняла», — рассказала она.
По мнению знакомой семьи, слова девочки о том, что отчим приставал к ней, не являются правдивыми. Женщина отметила, что родители действительно были против отношений Кристины с 17-летним парнем, поэтому «припугнули» подростков тем, что посадят его «за совращение малолетних». Она добавила, что Кристина по-разному относилась к другим детям в семье: младшего брата любила, а к сестре, наоборот, ревновала.
«За сестрой она ухаживала, приходилось на правах старшей, но ревновала, говорила, что ее больше любят, плюс переходный возраст, плюс первая любовь, что-то с головушкой случилось на этой всей почве. Мама ее раньше много пила, могла уехать в эту Юрьевку к подруге, к бывшей жене Бережного, и пить там дня 3-4, а отчим с детьми дома сидел. А раз брата не убила, значит любила, я думаю», — подчеркнула она.
Ранее два подростка, которых задержали по подозрению в убийстве семьи с ребенком в селе Юрьевка Омской области, признали свою вину. Следователи выяснили, что 14-летняя школьница Кристина подговорила своего 17-летнего парня убить ее мать и отчима, которые были против отношений подростков. Парень взял у своего знакомого нож и ночью зашел в дом через дверь, которую оставила открытой его подруга. Он смертельно ранил спящих взрослых и 10-летнюю девочку. После Кристина взяла с собой шестилетнего брата, постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей, а также предоставила полицейским ложные данные о преступнике.
После допроса в СК подростки признались в убийствах.