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1 час назад

В Пулково обнаружили тело таксиста с перерезанным горлом

На территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге обнаружили тело 26-летнего таксиста с перерезанным горлом. Как сообщает «Фонтанка», мужчина из Таджикистана вез троих пассажиров с Васильевского острова, однако в дороге между ними и водителем произошел конфликт.

В Пулково обнаружили тело 26-летнего таксиста
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Тело погибшего нашли в автомобиле Wolksvagen Polo, который принадлежит одной из питерских компаний. По предварительной версии, таксиста несколько раз ударили кухонным ножом в шею, после чего перерезали горло — орудие убийства нашли в салоне. После преступления злоумышленники ушли в аэропорт, сейчас их поисками занимается полиция.

Известно, что водитель въехал в РФ в конце 2021 года и имел патент на работу, однако на миграционном учете не состоял.

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