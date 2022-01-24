В Пулково обнаружили тело 26-летнего таксиста

На территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге обнаружили тело 26-летнего таксиста с перерезанным горлом. Как сообщает «Фонтанка», мужчина из Таджикистана вез троих пассажиров с Васильевского острова, однако в дороге между ними и водителем произошел конфликт.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Тело погибшего нашли в автомобиле Wolksvagen Polo, который принадлежит одной из питерских компаний. По предварительной версии, таксиста несколько раз ударили кухонным ножом в шею, после чего перерезали горло — орудие убийства нашли в салоне. После преступления злоумышленники ушли в аэропорт, сейчас их поисками занимается полиция.