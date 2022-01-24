Пассажир автобуса в Орле обозвал попутчицу «мразью» и ударил ее из-за спущенной маски. Видео из салона транспортного средства публикует telegram-канал «360tv».
На кадрах, снятых один из очевидцев, видно, как мужчина сначала начал делать замечания пассажирке и требовать, чтобы она вышла. Когда в автобус заходили люди без масок, им тоже доставалась порция оскорблений.
«Ты выйди! Я еду по правилам, ты едешь не по правилам. Вот еще одна мразь без маски. Полмаршрутки мразей. Про „омикрон“ никто не слышал?!» — кричал он.
Перед тем, как выйти на своей остановке, пассажир ударил женщину несколько раз. Окружающие просили при этом других мужчин вмешаться в происходящее. В итоге агрессивный горожанин быстро скрылся.