Пассажир автобуса в Орле обозвал попутчицу «мразью» и ударил ее из-за спущенной маски. Видео из салона транспортного средства публикует telegram-канал «360tv».

На кадрах, снятых один из очевидцев, видно, как мужчина сначала начал делать замечания пассажирке и требовать, чтобы она вышла. Когда в автобус заходили люди без масок, им тоже доставалась порция оскорблений.

«Ты выйди! Я еду по правилам, ты едешь не по правилам. Вот еще одна мразь без маски. Полмаршрутки мразей. Про „омикрон“ никто не слышал?!» — кричал он.