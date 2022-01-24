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56 минут назад

Пассажир автобуса накричал на женщину из-за спущенной маски. Видео

Пассажир автобуса в Орле обозвал попутчицу «мразью» и ударил ее из-за спущенной маски. Видео из салона транспортного средства публикует telegram-канал «360tv».

На кадрах, снятых один из очевидцев, видно, как мужчина сначала начал делать замечания пассажирке и требовать, чтобы она вышла. Когда в автобус заходили люди без масок, им тоже доставалась порция оскорблений.

«Ты выйди! Я еду по правилам, ты едешь не по правилам. Вот еще одна мразь без маски. Полмаршрутки мразей. Про „омикрон“ никто не слышал?!» — кричал он.

Перед тем, как выйти на своей остановке, пассажир ударил женщину несколько раз. Окружающие просили при этом других мужчин вмешаться в происходящее. В итоге агрессивный горожанин быстро скрылся.

Происшествия,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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