Вооруженные люди в гражданской одежде и в масках, похитившие Зарему Мусаева, жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, попали на видео у подъезда ее дома в Нижнем Новгороде. Новое видео опубликовал Telegram-канал «Комитет против пыток» (в 2015 году внесен Минюстом в реестр иноагентство и был ликвидирован, в настоящее время работает под тем же названием без образования юрлица).

На опубликованных кадрах видно, как группа мужичин ведет Мусаеву босиком по снегу. На ногах женщины только капроновые колготки.

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру отставного федерального судьи Сайди Янгулбаева. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». Один из них — сын пары, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев. Вскоре после этого сам бывший судья и его дочь Алия покинули Россию из-за угрозы жизни.

Ранее стало известно, что Мусаеву арестовали на 15 суток.