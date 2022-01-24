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6 минут назад

Опубликовано новое видео похищения жены бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой

Вооруженные люди в гражданской одежде и в масках, похитившие Зарему Мусаева, жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, попали на видео у подъезда ее дома в Нижнем Новгороде. Новое видео опубликовал Telegram-канал «Комитет против пыток» (в 2015 году внесен Минюстом в реестр иноагентство и был ликвидирован, в настоящее время работает под тем же названием без образования юрлица).

Раскрыто местонахождение похищенной жены экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева

На опубликованных кадрах видно, как группа мужичин ведет Мусаеву босиком по снегу. На ногах женщины только капроновые колготки.

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру отставного федерального судьи Сайди Янгулбаева. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». Один из них — сын пары, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев. Вскоре после этого сам бывший судья и его дочь Алия покинули Россию из-за угрозы жизни.

Ранее стало известно, что Мусаеву арестовали на 15 суток.

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