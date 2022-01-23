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30 минут назад

На границе с Румынией нашли тело украинского пограничника

Недалеко от украинско-румынской границы нашли тело военнослужащего. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко пишет информагентство УНИАН.

Украинского пограничника убили на границе с Румынией
Фото:  Octav Ganea / AP Octav Ganea / AP

Молодого человека нашли вечером в пятницу, 21 января, без признаков жизни. На место вызвали скорую помощь и правоохранителей. Погибший был на срочной службе в пограничном подразделении.

По данным некоторых украинских СМИ, у него были огнестрельные ранения. По факту случившегося ведется расследование.

В ноябре 2021 года в городе Рубежное Луганской области у линии разграничения в Донбассе был найден труп патрульного полицейского со следами насильственной смерти.

Происшествия,Сергей Бровко,УНИАН,
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