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21 минуту назад

В горах Крыма массово травмировались туристы

Туристы массово травмировались во время отдыха в горах Крыма в субботу, 22 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЧС республики Сергея Садаклиева.

В горах Крыма массово травмировались туристы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выяснилось, что после выпадения снега спасатели 21 раз выезжали к путешественникам для оказания помощи. Помимо этого, за минувшие сутки работники МЧС шесть раз отправлялись на вызовы к пострадавшим при катании на склонах. «В основном это травмы спины, черепно-мозговые травмы, переломы, ссадины», — подчеркнул Садаклиев.

Отмечается, что максимальные осадки в виде снега зарегистрировали на горной вершине Ай-Петри (девять миллиметров) и Ангарском перевале (семь миллиметров). Несмотря на ухудшение погодных условий в Крыму не зафиксировали ни одной чрезвычайной ситуации. Известно, что во время снегопада два человека заблудились в ходе прогулки, однако их оперативно обнаружили спасатели.

«На местах наиболее подверженных снежным заносам работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, в готовности находятся силы и средства аэромобильной группировки Главного управления», — заявили в пресс-службе МЧС по региону.

Ранее стало известно, что из-за сильного снегопада был закрыт международный аэропорт Краснодара. Ожидающим вылета пассажирам пришлось размещаться на полу и ступеньках. Одна из застрявших путешественниц рассказала, что долгое время администрация воздушной гавани не предоставляла ожидающим ни еды, ни горячих напитков.

Происшествия,МЧС,
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