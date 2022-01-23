На мусоросортировочном заводе нашли труп

На территории мусоросортировочного завода в Тюмени работники нашли на конвейере труп мужчины. Об этом сообщает «72.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

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Тело россиянина обнаружили в субботу, 22 января, оно попало на предприятие случайно вместе с отходами. Мужчина был раздет, его тело покрыто татуировками.

«Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личность мужчины пока не установлена.