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1 час назад

Труп россиянина нашли на мусоросортировочном заводе

На территории мусоросортировочного завода в Тюмени работники нашли на конвейере труп мужчины. Об этом сообщает «72.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

На мусоросортировочном заводе нашли труп
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело россиянина обнаружили в субботу, 22 января, оно попало на предприятие случайно вместе с отходами. Мужчина был раздет, его тело покрыто татуировками.

«Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личность мужчины пока не установлена.

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Ранее в декабре сообщалось, что в Кемеровской области нетрезвый мужчина уснул прямо на трупе своего знакомого, которого он сам же решил избить во время застолья. Приятели вместе выпивали, в ходе ссоры мужчина напал на собутыльника и избил его до смерти.

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