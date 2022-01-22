Россиянин выстрелил в полицейского

Мужчина в подмосковном Домодедове выстрелил из пневматического пистолета в полицейского, пытавшегося проверить его документы во время патрулирования территории. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных службах.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

По информации собеседника агентства, старший сержант полиции остановил мужчину в микрорайоне Востряково для проверки документов. В ответ тот достал пневматический пистолет «Сталкер 1911Т» и выстрелил в полицейского.

Правоохранитель получил ушиб грудной клетки и огнестрельные раны пальцев левой руки. Его доставили в больницу, где его осмотрели врачи. Затем он продолжил нести службу.

Позднее злоумышленника задержали. Им оказался местный житель 1990 года рождения. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.