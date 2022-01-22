В Забайкалье девочку загрызли собаки

Жители Домны отправились на отстрел животных из-за гибели школьницы

В селе Домна под Читой первоклассницу загрызли бездомные собаки. Тело ребенка нашли на пустыре спустя полчаса поисков. Трагедия привела к тому, что одни жители отправились на отстрел животных, другие — к администрации. В Госдуме тем временем считают, что в трагедии виноваты местные чиновники, которые вовремя не организовали приюты для собак.

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В Забайкальском крае на семилетнюю девочку напала стая собак и загрызла. Ее тело нашли спустя полчаса поисков на пустыре. Трагедия произошла в селе Домна.

«По данным следствия, 22 января около 17.00 (11.00 мск) в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки», – рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Егор Марков. На теле ребенка были следы нападения животных.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Оперативную группу возглавляет глава управления Юрий Русанов. Девочка возвращалась домой из музыкальной школы, пишет Telegram-канал Babr Mash.

У администрации села собрались местные жители с требованием кардинально решить давнюю проблему с бродячими собаками, которые угрожают их жизни и жизни детей. Жители грозятся не пускать детей в школу, если проблему не решат, отмечает Telegram-канал.

На место приехал губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он выступил перед народом и пообещал «убрать собак от детей и решить этот вопрос». «Сейчас нам надо понять просто, какое их количество, – каким количеством бригад надо работать», – сказал он.

Осипов заметил, что собаки не должны вернуться на улицы. «Будем думать: или в питомник их поместить, будем советоваться с опытными людьми в федеральном центре, что с этим сделать. Но мы с территории Домны их уберем», – добавил глава региона. Но он проигнорировал вопрос жителей о сроках.

По пути в Домну губернатор заявил, что невозможно убрать собак.

«Постараемся также провести совещание, разобраться, как обезопасить людей. К сожалению, есть определенный изъян, сложность в законодательстве, которые приводят к тому, что невозможно удалить собак с территории населенных пунктов», – отметил Осипов.

Чиновник рассказал, что на месте работают представители его администрации, следственного комитета, прокуратуры, МВД. Он добавил, что власти постараются помочь семье, хотя понимают, что «ничего не восполнит горечь, боль утраты родным и близким».

В Госдуме уверены, что в смерти семилетней девочки виноваты госслужащие региона, которые своевременно не организовали приюты для собак.

«Это очередная трагедия, произошедшая по вине чиновников местных, которые не построили приюты, которые не выполнили закон и которые поставили под угрозу жизни граждан», – сказал «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, выразив соболезнования родным школьницы.

Он подчеркнул, что разбираться в подобных случаях должны СК России, Генпрокуратура, так как «только за последнее время это уже не первый инцидент, произошедший в регионах, где закон не исполняется, где чиновники саботируют мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных, по сокращению этой численности и где им, судя по всему, наплевать на граждан».

Бурматов считает, что отстрел животных не решит проблему, так как их потомство будет «расти дальше в геометрической прогрессии».

«На отстреле животных десятилетиями разворовывались деньги – по два миллиарда рублей в год, каждый год. На эти деньги можно было строить по 100 приютов в год, но вместо этого эти деньги рассовывались по карманам», – напомнил депутат.

По мнению парламентария, решить проблему смогут только приюты, стерилизация и запрет на самовыгул собак и введение регистрации, чтобы в случае трагедий хозяин пса нес ответственность.

«Те регионы, которые закон соблюдают, у них этой проблемы просто не существует. Но там, где идет саботаж, где приюты не строятся, где они не вводятся в эксплуатацию, где животные туда не помещаются, есть все эти проблемы», – подчеркнул он.

Коллега Бурматова Юрий Григорьев, представляющий в Госдуме интересы жителей Забайкальского края, согласен с ним. «Я потрясен новостью и возмущен тем, что бездействие районной власти довело до этой трагедии. Закон запрещает убивать бродячих собак, необходим их отлов и стерилизация. Наказывать нужно тех, кто не принимает очевидных мер и создает опасность для жизни нашим детям – районных чиновников! Увидим ли мы настоящих виновных!?» – написал он на своей странице во «Вконтакте».

По данным агентства «Чита.Ру», некоторые жители Домны отправились на отстрел собак. «Обычные люди», – сообщил журналистам местный житель.

Сообщается, что были слышны выстрелы. «Вышла поехать на такси до администрации, услышала, что стреляли, забежала обратно в подъезд, пока такси не приехало», – сообщила другая жительница Домны.

При этом «Чита.Ру» отмечает, что это давняя проблема местных жителей. Перед Новым годом жители обращались в редакцию. Они жаловались, что почти у каждого дома есть собаки, которые ходят стаями – от двух до 10 – некоторые с щенками.

В апреле прошлого года жительница села прислала агентству видео, где школьнику идут в сопровождении собак. В Домне уже пытались отловить животных, даже выделили в 2021 году 1,6 млн. Но их хватило лишь на 145 особей.