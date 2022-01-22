Жители Донецка рассказали о жизни под обстрелами. Видео

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе в пятницу сообщило о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня на территории ДНР со стороны вооруженных сил Украины за истекшие сутки.
По данным представительства, в Донецком направлении применялись минометы калибром 120 миллиметров, ручные противотанковые гранатометы СПГ/РПГ, гранатометы АГС, а также крупнокалиберные пулеметы. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов на территории ДНР составило 59 единиц. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.