Поругавшийся с женой крымчанин ударил ее и расчленил живой

«Все случилось в новогоднюю ночь. Мужчина, поссорившись со своей супругой, ударил ее, от чего она потеряла сознание, но осталась жива. После этого мужчина повез супругу на кладбище и там расчленил, пока она была еще жива. Части тела злоумышленник закопал в разных концах кладбища», – передает РИА «Новости» сообщение источника в правоохранительных органах.