Олега Тактарова избили толпой в Мексике: видео

Экс-чемпиона UFC и актера Олега Тактарова сильно избили в Мексике. Об этом он рассказал в соцсетях.

По словам Тактарова, нападение произошло в туристической зоне Ривьера-Майя. На входе в отель случился конфликт между девушкой и охранниками, и россиянин решил заступиться за нее. В какой-то момент ссоры Тактаров получил сильный удар со спины.

«Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били. Один прыгал на наручниках, на мне были наручники надеты», — рассказал Тактаров в своих соцсетях.

Избиение длилось около 40 минут и прекратилось только после приезда полиции, пишет Readovka.

«Я попросил не терроризировать людей — предъявляйте все претензии ко мне. Они пускай идут домой», — сказал Тактаров.

После произошедшего он обратился в правоохранительные органы, но в российское посольство пока информацию об инциденте не передавал. В консульстве РФ заверили, что следят за ситуацией и окажут россиянину содействие в случае предвзятого отношения полицейских к нему.