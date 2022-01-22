В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
1 час назад

Олега Тактарова избили толпой в Мексике: видео

Экс-чемпиона UFC и актера Олега Тактарова сильно избили в Мексике. Об этом он рассказал в соцсетях.

По словам Тактарова, нападение произошло в туристической зоне Ривьера-Майя. На входе в отель случился конфликт между девушкой и охранниками, и россиянин решил заступиться за нее. В какой-то момент ссоры Тактаров получил сильный удар со спины.

«Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били. Один прыгал на наручниках, на мне были наручники надеты», — рассказал Тактаров в своих соцсетях.

Избиение длилось около 40 минут и прекратилось только после приезда полиции, пишет Readovka.

«Я попросил не терроризировать людей — предъявляйте все претензии ко мне. Они пускай идут домой», — сказал Тактаров.

После произошедшего он обратился в правоохранительные органы, но в российское посольство пока информацию об инциденте не передавал. В консульстве РФ заверили, что следят за ситуацией и окажут россиянину содействие в случае предвзятого отношения полицейских к нему.

Олег Тактаров — Чемпион мира по смешанным боевым искусствам. Также он известен по съемкам в фильмах «Самолет президента», «15 минут славы», «Хищники», «Хозяева ночи» и «Generation П».

Происшествия,Видео,Олег Тактаров,МВД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители