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20 минут назад

В Кузбассе экстренно эвакуируют шахтеров

В Кузбассе из-за проблем с проветриванием на шахте экстренно эвакуируют более пятидесяти человек из шахты "Комсомольская".

На шахте в Кузбассе экстренно эвакуируют шахтеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в марте 2000 года на шахте произошел взрыв метана, из-за которого погибли 12 горноспасателей.

Ранее "СП" писала, что в Кемеровской области приняли решение установить памятник погибшим шахтерам и горноспасателям на шахте «Листвяжная». Место его установки власти выберут вместе с родственниками жертв трагедии.

Напомним, трагедия на шахте произошла 25 ноября. В результате взрыва погиб 51 человек.

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