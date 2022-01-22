На шахте в Кузбассе экстренно эвакуируют шахтеров

В Кузбассе из-за проблем с проветриванием на шахте экстренно эвакуируют более пятидесяти человек из шахты "Комсомольская".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в марте 2000 года на шахте произошел взрыв метана, из-за которого погибли 12 горноспасателей.

Ранее "СП" писала, что в Кемеровской области приняли решение установить памятник погибшим шахтерам и горноспасателям на шахте «Листвяжная». Место его установки власти выберут вместе с родственниками жертв трагедии.