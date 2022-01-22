На шахте в Кузбассе началась экстренная эвакуация

В России планируют сократить число угольных шахт, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Старые шахты собираются закрывать после истечения срока действия лицензий, а новые открывать не планируют. Новак отметил, что это опасные производственные объекты с точки зрения безопасности. Это произошло после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, когда в результате пожара умер 51 человек, пострадали еще 106 человек. Росприроднадзор выявил несоответствие объемов фактической добычи и технического проекта. Руководству шахты дали год на устранение нарушений, передает «Газета Кемерова».