Россиянка утонула в проруби на глазах у детей

Жительница Ленинградской области решила нырнуть в прорубь и утонула, сообщает «Вечерняя Москва».
Несчастный случай произошел 19 января под деревней Выры. В интернете появились видеокадры, на которых видно, как женщина прыгает в прорубь, но после этого исчезает в воде. На помощь бросаются ее родственники, но найти 40-летнюю купальщицу им не удалось.
По предварительным данным, ее унесло течением. За происходящим наблюдали с берега дети женщины. В настоящее время на месте происшествия работают водолазы.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что купания в прорубях в Крещение — вредная вещь. Выступая в Госдуме депутат призвал запретить купания на фоне распространения «омикрон»-штамма коронавируса.
«Это вредная вещь – переохлаждение организма, спазмы в сосудах. «Омикрон» идёт, а тут купания... Запретите купания в этом году», — потребовал Жириновский.
Заведующая центром общественного здоровья Химкинской Областной Больницы Ольга Чиркова сообщила, что от крещенских купаний следует отказаться тем, кто болеет, особенно хроническими заболеваниями. По её словам, нельзя купаться при наличии каких-либо простудных заболеваний или вирусных инфекций, даже в случае выздоровления, после которого должно пройти не менее двух недель.