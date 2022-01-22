Россиянка утонула в проруби на глазах у детей

Жительница Ленинградской области решила нырнуть в прорубь и утонула, сообщает «Вечерняя Москва».

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Несчастный случай произошел 19 января под деревней Выры. В интернете появились видеокадры, на которых видно, как женщина прыгает в прорубь, но после этого исчезает в воде. На помощь бросаются ее родственники, но найти 40-летнюю купальщицу им не удалось.

По предварительным данным, ее унесло течением. За происходящим наблюдали с берега дети женщины. В настоящее время на месте происшествия работают водолазы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что купания в прорубях в Крещение — вредная вещь. Выступая в Госдуме депутат призвал запретить купания на фоне распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

«Это вредная вещь – переохлаждение организма, спазмы в сосудах. «Омикрон» идёт, а тут купания... Запретите купания в этом году», — потребовал Жириновский.