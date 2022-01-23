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1 час назад

В Башкирии мужчина 11 лет насиловал падчерицу и трех дочерей

В Башкирии суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в изнасиловании падчерицы и трех дочерей. Об этом сообщает прокуратура республики.

В Башкирии мужчина 11 лет насиловал падчерицу и трех дочерей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, с 2009 по 2020 годы мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности падчерицы и трех дочерей. На момент начала преступных действий девочкам было от 4 до 13 лет. В 2018 году падчерица подсудимого забеременела и родила ребенка.

О незаконных действиях злоумышленника стало известно в декабре 2020 года после обращения двоих потерпевших в межрайонную прокуратуру. Суд назначил ему наказание в виде 17,6 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего малолетнего сына, сообщает пресс-служба СК по республике.

По данным следствия, весной прошлого года обвиняемый, проживавший в Аургазинском районе, поссорился с женой на почве ревности — мужчина убежден, что не является отцом ребенка, которого воспитывал. В ходе ссоры с супругой мужчина стал проявлять агрессию и в отношении ребенка — он с силой толкнул плачущего мальчика, тот ударился об косяк дверного проема головой.

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