Гендиректор МХАТ им. Горького сообщил о хищении 4 миллионов рублей в театре

Гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман подал заявление в полицию после пропажи из театра 4 млн руб. Об этом он сообщил агентству "Интерфакс". "По моему обращению было возбуждено дело о хищении. Мы начали инвентаризацию в театре, в сейфе главного бухгалтера не были обнаружены деньги. После я ее уволил", - сказал он. Он добавил, что в процессе инвентаризации в театре "будет обнаружено много интересного". Ранее директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер ответил на обвинения в нарушениях при госзакупках в учреждении культуры. По словам Варшавера, организация готова к проверке и работает законно. Кроме того, он прокомментировал заявления дочери режиссера Марка Захарова Александры, обвинившей руководителя "Ленкома" Марка Варшавера в том, что в театре намерены уничтожить имя ее отца. До этого журналист Андрей Караулов выложил видео, в котором заявил об имеющихся у директора "Ленкома" офшорах и обратился к главе СК с просьбой проверить театр на предмет коррупции.