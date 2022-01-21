Ученик бросил бомбу в окно школы

В Челябинской области школьник на перемене бросил самодельную бомбу в окно.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Dmitry Golubovich/Global Look Press

Инцидент произошел сегодня, 21 января в посёлке Полетаево. 14-летний подросток принёс на занятия пять взрывчаток, которые собрал сам. Школьник собирал взрывчатые устройства больше года, черпая знания из интернета. Мама поддерживала хобби сына, считая это изобретательством.