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20 минут назад

Ученик бросил бомбу в окно школы

В Челябинской области школьник на перемене бросил самодельную бомбу в окно.

Ученик бросил бомбу в окно школы
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look PressDmitry Golubovich/Global Look Press

Инцидент произошел сегодня, 21 января в посёлке Полетаево. 14-летний подросток принёс на занятия пять взрывчаток, которые собрал сам. Школьник собирал взрывчатые устройства больше года, черпая знания из интернета. Мама поддерживала хобби сына, считая это изобретательством.

Одну из бомб парень бросил в окно с 3 этажа, она взорвалась на улице. Пострадавших нет. Школьника задержал преподаватель. На место прибыли сотрудники полиции и взрывотехники, сообщает телеграм-канал Mash.

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