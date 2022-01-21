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22 минуты назад

Замминистра транспорта Токарева заключили под стражу по делу о мошенничестве

Хорошевский суд Москвы арестовал по ходатайству следствия замминистра транспорта Владимира Токарева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Замминистра транспорта Токарева заключили под стражу
Фото: Министерство транспорта Российской ФедерацииМинистерство транспорта Российской Федерации

Мера пресечения избрана до 18 марта. Ему вменяется совершение преступления пятилетней давности, когда он работал первым заместителем генерального директора компании «Спецтрансстрой». Речь идет о периоде с 2016 по 2018 год.

Следствие считает, что Токарев использовал фиктивные договоры для вывода денежных средств со счетов подконтрольной компании. Его также обвиняют в нецелевом расходовании средств, предназначенных для реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае. По версии следствия, в преступной схеме, организованной Токаревым, была задействована подконтрольная ему компания «Главстройинвест», которая заключила контракт с фирмой «Спецтрансстрой» на проведение строительно-монтажных работ на участке имени Максима Горького — Котельниково —Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. По данным следствия, выделенные по этому контракту средства были использованы не по назначению. Ущерб по делу о мошенничестве превысил 500 миллионов рублей.

О задержании Токарева сотрудниками ФСБ сообщалось 19 января. Вторым фигурантом дела стал бывший глава компании «Спецтрансстрой» Юрий Рейльян, арестованный осенью в Иркутске.

Происшествия,Юрий Рейльян,Владимир Токарев,ФСБ,
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