Замминистра транспорта Токарева заключили под стражу

Мера пресечения избрана до 18 марта. Ему вменяется совершение преступления пятилетней давности, когда он работал первым заместителем генерального директора компании «Спецтрансстрой». Речь идет о периоде с 2016 по 2018 год.

Следствие считает, что Токарев использовал фиктивные договоры для вывода денежных средств со счетов подконтрольной компании. Его также обвиняют в нецелевом расходовании средств, предназначенных для реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае. По версии следствия, в преступной схеме, организованной Токаревым, была задействована подконтрольная ему компания «Главстройинвест», которая заключила контракт с фирмой «Спецтрансстрой» на проведение строительно-монтажных работ на участке имени Максима Горького — Котельниково —Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. По данным следствия, выделенные по этому контракту средства были использованы не по назначению. Ущерб по делу о мошенничестве превысил 500 миллионов рублей.