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24 минуты назад

Бывший судья Верховного суда Чечни ответил на слова Пескова о похищении его жены

Ситуация с похищением супруги экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева является чудовищно реальной. Об этом заявил сам Янгулбаев в обращении к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, назвавшему соответствующие сообщения в СМИ фантастическими. Видео опубликовано в Telegram-канале «Комитета против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица).

Экс-судья ВС Чечни ответил на слова Пескова о похищении его жены
Фото:  телеграм-канал «Комитет против пыток» телеграм-канал «Комитет против пыток»

«Уважаемый Дмитрий Песков, я, Янгулбаев Сайди Вахаевич, судья Верховного суда Чеченской Республики. Вы назвали историю с похищением моей супруги Мусаевой Заремы фантастикой. Я подтверждаю, что мою супругу похитили сотрудники правоохранительных органов, из которых только один показал удостоверение, и увезли в неизвестном направлении, скорее всего, в Чечню», — заявил Янгулбаев.

Ранее Песков заявил, что данные похищении вооруженными людьми Заремы Мусаевой выглядят как фантастическая история. По его словам, в Кремле пока не верят в произошедшее, и необходимо дождаться подтверждений.

Первые сообщения о похищении Мусаевой появились вечером 20 января. «Комитет против пыток» сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом Янгулбаева. Женщина была без сознания, ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении. Она больна диабетом, ей требуются постоянные уколы инсулина, как минимум один из них Мусаева уже пропустила

Происшествия,Зарема Мусаева,Сайди Янгулбаев,Дмитрий Песков,Минюст РФ,МВД,
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