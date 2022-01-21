Россиянка обвинила торговца из Египта в попытке ее отравить

Туристка из Самары Дина Тагирова рассказала, что ее якобы попытались отравить во время отдыха в Шарм-Эль-Шейхе. Как сообщает Telegram-канал SHOT, женщина заявила, что на рынке египтянин-торговец дал ей «зелье», понюхав которое она чуть не умерла.

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По словам туристки, в последний день отдыха она решила пройтись по местному рынку. Один из продавцов заметил, что у девушки насморк и пообещал ее исцелить. Он дал ей неизвестное вещество, которая она понюхала. "Эффект" начался лишь тогда, когда Тагирова вернулась в отель — она начала задыхаться.