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1 час назад

Россиянка обвинила торговца из Египта в попытке ее отравить

Туристка из Самары Дина Тагирова рассказала, что ее якобы попытались отравить во время отдыха в Шарм-Эль-Шейхе. Как сообщает Telegram-канал SHOT, женщина заявила, что на рынке египтянин-торговец дал ей «зелье», понюхав которое она чуть не умерла.

Россиянка обвинила торговца из Египта в попытке ее отравить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам туристки, в последний день отдыха она решила пройтись по местному рынку. Один из продавцов заметил, что у девушки насморк и пообещал ее исцелить. Он дал ей неизвестное вещество, которая она понюхала. "Эффект" начался лишь тогда, когда Тагирова вернулась в отель — она начала задыхаться.

Туристку увезли в местную больницу. Врачи обнаружили у россиянки острую инфекцию верхних дыхательных путей. В России же у Тагировой подтвердился коронавирус. Кроме того, в карте есть отметка об аллергической реакции, а врач из Египта прислал сообщение, что всему виной может быть «метанол-газ».

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