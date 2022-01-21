Напавших на мужчину с ребенком в Москве отправили под суд

Дело по нападению на отца с ребенком в столице отправили в суд, прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе надзорного органа Москвы.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин... В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Щербинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого выделили в отдельное производство.

Напомним, в начале ноября в Новых Ватутинках на отца с ребенком напали четверо незнакомцев и избили мужчину.