Ущерб по делу замглавы Минтранса Токарева превысил 500 млн рублей

Выявленный ущерб по уголовному делу в отношении заместителя министра транспорта Владимира Токарева и его соучастников составляет более 500 млн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Министерство транспорта РФ Министерство транспорта РФ

"Ущерб - 500 миллионов, даже больше", - сообщил собеседник агентства.

Замглаве Минтранса Владимиру Токареву предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. По предварительным данным, с 2016 по 2018 год на должности первого заместителя генерального директора ООО "СпецТрансСтрой" он привлек к хищению крупных сумм из организации ряд лиц из ее руководства, а также из ООО "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций.

О задержании Токарева по делу о коррупции сообщалось 19 января. Источник в правоохранительных органах уточнил, что уголовное дело не связано с его работой в министерстве транспорта.