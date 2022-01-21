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19 минут назад

Арестован убийца Игоря Талькова

Бывший директор рок-музыканта Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован за преступление, совершенное 30 лет. Сообщается, что дело продвинулось благодаря личному контролю главы СКР Александра Бастрыкина.

Арестован убийца Игоря Талькова
Фото: ТАССТАСС

«Бывший директор звезды начала 1990-х Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован Петроградским райсудом Санкт-Петербурга за убийство певца и покушение на убийство Игоря Малахова, которого он в свое время пытался представить убийцей», — сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что данная мера была принята с целью подтверждения международного розыска Шляфмана, который вскоре после произошедшего уехал в Израиль, однако страна очень редко выдает своих граждан.

Помимо этого, следствие намерено юридически оценить действия еще нескольких человек, в том числе певицы Азизы. В отличие от Шляфмана, наказание женщине не грозит по причине истечения срока давности, сообщает издание.

Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге, во дворце спорта «Юбилейный». Певца застрелили при потасовке с Малаховым, а также коммерческим директором самого Талькова Валерием Шляфманом. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Шляфману. Он уехал в Израиль, его не выдали России. Расследование приостановлено в 2013 году. Следственный комитет возобновил его в 2018 году, передает телеканал 360.

Происшествия,Криминал,Валерий Шляфман,Игорь Тальков,Игорь Малахов,Александр Бастрыкин,СКР,Телеканал "360° Подмосковье",
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