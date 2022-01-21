Арестован убийца Игоря Талькова

Бывший директор рок-музыканта Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован за преступление, совершенное 30 лет. Сообщается, что дело продвинулось благодаря личному контролю главы СКР Александра Бастрыкина.

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«Бывший директор звезды начала 1990-х Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован Петроградским райсудом Санкт-Петербурга за убийство певца и покушение на убийство Игоря Малахова, которого он в свое время пытался представить убийцей», — сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что данная мера была принята с целью подтверждения международного розыска Шляфмана, который вскоре после произошедшего уехал в Израиль, однако страна очень редко выдает своих граждан.

Помимо этого, следствие намерено юридически оценить действия еще нескольких человек, в том числе певицы Азизы. В отличие от Шляфмана, наказание женщине не грозит по причине истечения срока давности, сообщает издание.