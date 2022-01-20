В Подмосковье загорелась электричка

Электричка из Рязани в Москву загорелась на станции Конобеево, по предварительной информации никто не пострадал, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

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«На станции Конобеево Казанского направления Московской железной дороги произошло задымление с последующим возгоранием в одном из вагонов пригородного поезда №6997 Рязань – Москва. Локомотивная бригада оперативно приняла меры по высадке пассажиров из поезда», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 5 кв. м. Возгорание ликвидировано. Из-за инцидента задержано четыре пассажирских поезда: №27 Симферополь – Москва, №10 Москва – Самара, № 739 Воронеж – Москва, №52 Москва – Пенза и ряд пригородных поездов.