Двое бомжей до смерти избили мужчину в центре Москвы

Суд арестовал двух уроженцев Белгородской области, которые жестоко избили мужчину в подъезде жилого дома в центре столицы, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
Инцидент произошел 2 января в подъезде жилого дома в Басманном районе Москвы. Двое бомжей избили 38-летнего мужчину, который вскоре скончался в одной из городских больниц.
Мужчин задержали. Ими оказались уроженцы Белгородской области в возрасте 29 и 34 лет. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Оба заключены под стражу.