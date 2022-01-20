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26 минут назад

Двое бомжей до смерти избили мужчину в подъезде дома в центре Москвы

Суд арестовал двух уроженцев Белгородской области, которые жестоко избили мужчину в подъезде жилого дома в центре столицы, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Двое бомжей до смерти избили мужчину в центре Москвы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел 2 января в подъезде жилого дома в Басманном районе Москвы. Двое бомжей избили 38-летнего мужчину, который вскоре скончался в одной из городских больниц.

Мужчин задержали. Ими оказались уроженцы Белгородской области в возрасте 29 и 34 лет. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Оба заключены под стражу.

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