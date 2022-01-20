Двое бомжей до смерти избили мужчину в центре Москвы

Суд арестовал двух уроженцев Белгородской области, которые жестоко избили мужчину в подъезде жилого дома в центре столицы, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Инцидент произошел 2 января в подъезде жилого дома в Басманном районе Москвы. Двое бомжей избили 38-летнего мужчину, который вскоре скончался в одной из городских больниц.